Урожайность малины у двух дачников одинаковая. они собрали вместе 490 кг. какова ур??жайность малины г/куст ( грамм с куста ) , если у одного из них высажено 400 кустов малины ,а у другого - 300 кустов ? решите без уравнения

Математика

Урожайность малины у двух дачников одинаковая. они собрали вместе 490 кг. какова ур??жайность малины г/куст ( грамм с куста ) , если у одного из них высажено 400 кустов малины ,а у другого - 300 кустов ? решите без уравнения

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