Урожайность малины у двух дачников одинаковая. они собрали вместе 490 кг. какова ур??жайность малины г/куст ( грамм с куста ) , если у одного из них высажено 400 кустов малины ,а у другого - 300 кустов ? решите без уравнения
Математика
Урожайность малины у двух дачников одинаковая. они собрали вместе 490 кг. какова ур??жайность малины г/куст ( грамм с куста ) , если у одного из них высажено 400 кустов малины ,а у другого - 300 кустов ? решите без уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400+300=700 кустов 490000:700=700 гр- одного куста 400 х 700=280000 гр или 280 кг-собрал один дачник 300 х 700=210000 гр или 210 кг -собрал второй дачни
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расположить в порядке возрастания 9 и 10 метр 8 сантиметров 1 метр 11 метр 1 сантиметр??в 9 сантиметров 67 сантиметров 86 сантиметров 25 метр Помог...
Русский язык
Русский язык
Помогите пожалуйста! Распредели глаголы в группы,обозначённые цифрами. 1)спряжение глагола определяется по ударному личному окончанию 2)спряж...