Помогите 9 задание пожалуйста
Английский язык
Помогите 9 задание пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) letter; 2) abroad; 3) square; 4) sea; 5) city; 6) hotel; 7) thing
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