Помогите 9 задание пожалуйста

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Помогите 9 задание пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) letter; 2) abroad; 3) square; 4) sea; 5) city; 6) hotel; 7) thing
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