Налейте в стакан холодной воды и опустите в нее кристаллы марганцовки не перемешивая воды Определите Через какое время молекулы марганцовки окажутся в верхнем слое Объясните наблюдаемое явление

Физика
Налейте в стакан холодной воды и опустите в нее кристаллы марганцовки не перемешивая воды Определите Через какое время молекулы марганцовки окажутся в верхнем слое Объясните наблюдаемое явление
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 1,5-2,5 мин марганцовка распредилится равномерна.
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