Налейте в стакан холодной воды и опустите в нее кристаллы марганцовки не перемешивая воды Определите Через какое время молекулы марганцовки окажутся в верхнем слое Объясните наблюдаемое явление

Физика

Налейте в стакан холодной воды и опустите в нее кристаллы марганцовки не перемешивая воды Определите Через какое время молекулы марганцовки окажутся в верхнем слое Объясните наблюдаемое явление

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