Пожалуйста переведите эти слова зарание спасибо:-)
Английский язык
Пожалуйста переведите эти слова зарание спасибо:-)
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Телефон / мобильный телефон, победители ,планета ,тур ,USB флэш-накопитель
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