Помогите с первым и вторым вопросом
Другие предметы
Помогите с первым и вторым вопросом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Если не знать правила о зле,то можно совершить приступление,даже не осозновать этого.Когда знаешь правила о добре можно совершить много похвальных и бескорыстных поступков.Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите:4 7/27 - 2 2/9;6 11/48 + 17/24;7 61/81 - 1/18;0,625 + 6 9/16;7,8 + 39/50;2/11+7/22+5 2/44.Пжл срочно!!!
Русский язык
Выписать из толкового словаря 5 заимствованных слов с определениями, составить с ??ими 3 сложных слова, подчеркнуть основы.
Математика
Сумма 2 чисел равна 275. Одно из них оканчивается нулем.Если 0 зачеркнуть,то получиться второе число