На птичьм рынке на 19200тенге купили двух попугаев,одного щенка и одного котенка. Ще??ок в 3 раза дороже котенка, нов 2 раза дешевле попугая. Сколько стоит котенок? Сколько стоит попугай?

Математика

На птичьм рынке на 19200тенге купили двух попугаев,одного щенка и одного котенка. Ще??ок в 3 раза дороже котенка, нов 2 раза дешевле попугая. Сколько стоит котенок? Сколько стоит попугай?

Автор: Гость