На птичьм рынке на 19200тенге купили двух попугаев,одного щенка и одного котенка. Ще??ок в 3 раза дороже котенка, нов 2 раза дешевле попугая. Сколько стоит котенок? Сколько стоит попугай?
Математика
На птичьм рынке на 19200тенге купили двух попугаев,одного щенка и одного котенка. Ще??ок в 3 раза дороже котенка, нов 2 раза дешевле попугая. Сколько стоит котенок? Сколько стоит попугай?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+2х+х= 19200 6х=19200 х=19200:6 х=3200(стоит кот 3200•3=9600(стоит Щенок 9600:2=4800(попугай Как то так
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Решите:4 7/27 - 2 2/9;6 11/48 + 17/24;7 61/81 - 1/18;0,625 + 6 9/16;7,8 + 39/50;2/11+7/22+5 2/44.Пжл срочно!!!