Верны ли следующие суждения о роли государства в рыночной экономике? А. В современном мире государство совершенно не вмешивается в экономику. Б. Государство регулирует рынок при помощи системы правовых норм. 1) Верно только ...

Обществознание

Верны ли следующие суждения о роли государства в рыночной экономике? А. В современном мире государство совершенно не вмешивается в экономику. Б. Государство регулирует рынок при помощи системы правовых норм. 1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба суждения не верны

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