Из слов составте предложения-просьбу Приготовить,рисунок.выставка используя пр??длог на. из. от. до.
Русский язык
Из слов составте предложения-просьбу Приготовить,рисунок.выставка используя пр??длог на. из. от. до.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приготовьте на 8 марта рисунок,из интернета брать нельзя,от 6 марта до 8 марта принимаю рисунки для выставки :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Налейте в стакан холодной воды и опустите в нее кристаллы марганцовки не перемешивая воды Определите Через какое время молекулы марганцовки окажутс...
Математика
На птичьм рынке на 19200тенге купили двух попугаев,одного щенка и одного котенка. Ще??ок в 3 раза дороже котенка, нов 2 раза дешевле попугая. Сколь...
Английский язык
Другие предметы