Помогите Ангиский Даю 25 баллов за ПРАВИЛЬНЫЕ ответы
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Помогите Ангиский Даю 25 баллов за ПРАВИЛЬНЫЕ ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Where;f 2 How much;h 3 What;e 4 Who;b 5 How much;g 6 How long;c 7 Does;d 8 How much;a
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