Ребят.Нужно 10 слов в которых есть безударный гласный в корне и их проверочные слова.Помогите пожалуйста!!!

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Ребят.Нужно 10 слов в которых есть безударный гласный в корне и их проверочные слова.Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость