Ребят.Нужно 10 слов в которых есть безударный гласный в корне и их проверочные слова.Помогите пожалуйста!!!

Русский язык
Ребят.Нужно 10 слов в которых есть безударный гласный в корне и их проверочные слова.Помогите пожалуйста!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бородатый-бОроды,завинтить-вИнт,остановка-стАть,вода-вОды,голова-гОловы,увлекаться-увлЁкся,весенний-вЁсны,морской-мОре,сосна-сОсны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
43м7дм+8м3см+62дм7спо действиям СРОЧНО!!!
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения (4-3a)^2-a(7a-24) при a= - 3/4
Ответить
Музыка
Как построить В53 М53 В6 М6 В64 М64 от ноти (до диез) ( ре) (ре бемоль) (ми) (ми бемоль) (фа ди??з) (соль диез ) (ля) (ля бемоль) (си) (си бемоль) ...
Ответить
Английский язык
Как по онглиске пшется уголок
Ответить
История
В чьей семье воспитывался Моисей
Ответить