Ребят.Нужно 10 слов в которых есть безударный гласный в корне и их проверочные слова.Помогите пожалуйста!!!
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Ребят.Нужно 10 слов в которых есть безударный гласный в корне и их проверочные слова.Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бородатый-бОроды,завинтить-вИнт,остановка-стАть,вода-вОды,голова-гОловы,увлекаться-увлЁкся,весенний-вЁсны,морской-мОре,сосна-сОсны.
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