Помогите англ пожайлуста фото.

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Помогите англ пожайлуста фото.
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Автор: Гость
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Гость:
Тебе надо перевести текст и выбрать по описанию животное
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