Мише и Грише идти в школу 6 км. Миша первую половину пути шел со скоростью 4 км/ч, а в??орую половину пути со скоростью 2 км/ч. Гриша первую половину времени, которую он потратил на весь путь, шел со скоростью 4 км/ч, а вторую ...
Математика
Мише и Грише идти в школу 6 км. Миша первую половину пути шел со скоростью 4 км/ч, а в??орую половину пути со скоростью 2 км/ч. Гриша первую половину времени, которую он потратил на весь путь, шел со скоростью 4 км/ч, а вторую половину времени со скоростью 2 км/ч. кто раньше пришел в школу? За какое время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6:2=3 км - половина пути 2) 3:4=0.75 ч - потратил Миша на первую половину пути 3) 3:2=1.5 ч - потратил Миша на вторую половину пути 4) 0.75+1.5ч=2.25 ч - потратил Миша на весь путь пусть половина время Гришы х ч, тогда со скоростью 4 кмч он прошел 4х км, а скоростью 2 кмч 2х км, всего 6 км, значит 4х+2х=6, 6х=6, х=6:6=1 время Гришы 1*2=2 ч значит Гриша пришел раньше в школу на 2.25ч-2ч=0.25 ч=15 мин ответ: Гриша на 15 мин раньше
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