Мише и Грише идти в школу 6 км. Миша первую половину пути шел со скоростью 4 км/ч, а в??орую половину пути со скоростью 2 км/ч. Гриша первую половину времени, которую он потратил на весь путь, шел со скоростью 4 км/ч, а вторую ...

Математика

Мише и Грише идти в школу 6 км. Миша первую половину пути шел со скоростью 4 км/ч, а в??орую половину пути со скоростью 2 км/ч. Гриша первую половину времени, которую он потратил на весь путь, шел со скоростью 4 км/ч, а вторую половину времени со скоростью 2 км/ч. кто раньше пришел в школу? За какое время?

Автор: Гость