Какие страны имеют выход к тихому океану обладают самойпротяженной береговой линией
География
Какие страны имеют выход к тихому океану обладают самойпротяженной береговой линией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Канада самая протяжённая
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