Помогите решить Хотя бы одно из этого )))) с дано и с оформлением и с рисунком,паси??о )) большое
Геометрия
Помогите решить Хотя бы одно из этого )))) с дано и с оформлением и с рисунком,паси??о )) большое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1))) 1) 36:2=18см(половина) 2)(18-8):2=5 (см)-меньшая сорона 3)5+8=13 см- большая сторона Ответ:меньшая- 5 см большая-13 см 2))) а)т.к. АВСД это параллелограмм, то противоположные углы- равны следовательно уА=уС, уВ=уД. следовательно, вершины углов (В и Д) равны. т.к. А и С равные углы, то при делении их биссектрисой, образовавшиеся углы тоже будут равны. следвотельно эти треугольники равны по второму признаку треугольника (по двум углам и стороне между ними). б)слишком мало данных на мой взгляд не помню как решать уже
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