Найди значения следующих выражений 35897+25461+13548-(12435+22413) и 35897+25461+13548-12435-22413 Сравни значения выражений

Математика
Найди значения следующих выражений 35897+25461+13548-(12435+22413) и 35897+25461+13548-12435-22413 Сравни значения выражений
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Гость:
35897+25461+13548-34848=40058
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