Помогите, был на больничном 1 Расположите химические элементы в порядке: а ) возрастания неметаллических свойств: P ; S ; SI б) возрастания металлических свойств : AI ; Na ; Mg Дайте обоснованный ответ

Химия

Помогите, был на больничном 1 Расположите химические элементы в порядке: а ) возрастания неметаллических свойств: P ; S ; SI б) возрастания металлических свойств : AI ; Na ; Mg Дайте обоснованный ответ

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