Помогите, был на больничном 1 Расположите химические элементы в порядке: а ) возрастания неметаллических свойств: P ; S ; SI б) возрастания металлических свойств : AI ; Na ; Mg Дайте обоснованный ответ

Химия
Помогите, был на больничном 1 Расположите химические элементы в порядке: а ) возрастания неметаллических свойств: P ; S ; SI б) возрастания металлических свойств : AI ; Na ; Mg Дайте обоснованный ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Si, P, S 2) Al, Mg, Na слева направо в периоде металлические св-ва уменьшаются, а металлические усиливаются
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