Помогите даю 15 баллов очень очень надо!!!!!

Қазақ тiлi
Помогите даю 15 баллов очень очень надо!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ішілген тамақтан асқазан шамамен 4 сағатта босайды 2)тамақ ішудің арасы 3-3,5 сағаттан кем және 4-4,5 сагаттан аспау керек 3)тамақ ішудің арасында үзіліс өте ұзаққа созылмау керек
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