Помогите даю 99 балов небольшой рассказ о профессоре из сказки 12 месяцев

Гость: Гость:

Профессор учит своенравную девочку-Королеву. Когда речь заходит о ботанике, она желает, чтобы завтра же наступил апрель и расцвели подснежники, чтобы она могла посмотреть, что же это за цветы. Профессор уверяет её, что это невозможно, однако Королева издаёт указ — тот, кто принесёт во дворец корзину этих цветов, получит такую же корзину золота. Мачеха и её 'дочка' мечтают об этой награде и как только возвращается падчерица с хворостом, они посылают её обратно в лес — выполнять королевскую волю. Замёрзшая падчерица выходит на поляну, на которой горит костёр, а вокруг него греются двенадцать братьев-месяцев. Они внимательно слушают девочку и Апрель просит братьев уступить ему часок, чтобы помочь ей. Она возвращается домой счастливая с подснежниками и волшебным колечком, подаренным Апрелем. Если случится беда, нужно бросить колечко, сказать волшебные слова — и все месяцы придут на помощь. Пока уставшая падчерица спит, дочка крадёт это колечко. Мачеха с дочкой идут с подснежниками в королевский дворец, оставив падчерицу дома. Обрадованная Королева приказывает им рассказать, где же они нашли цветы зимой. Те выдумывают небылицу о чудесном месте, на котором зимой растут не только цветы, но даже грибы и ягоды. Королева сама решает поехать в это чудесное место вместе с придворными. Мачеха с дочкой наперебой повторяют, что его уже замело снегом и признаются, что цветы рвала падчерица. Королева берёт их и падчерицу в лес. Падчерица жалуется, что они у неё отняли колечко, на что королева приказывает вернуть его. Получив кольцо, она требует, чтобы падчерица рассказала, где нашла подснежники. Получив отказ, она велит снять с неё шубу, грозит казнить и бросает её колечко в прорубь. Падчерица произносит волшебные слова и убегает. Сразу же наступает весна. Затем лето. Рядом с Королевой становится сухо, тепло, появляется медведь. Придворные, покинув Королеву, бегут обратно во дворец, только старый солдат защищает её. Королева, насквозь промокнув под сильнейшим осенним ливнем, замерзает внезапно наступившей зимой. В санях ехать нельзя, поскольку на лошадей распрягли и на них ускакали придворные. Из леса выходит старик в белой шубе и предлагает каждому загадать по одному желанию. Королева желает домой, профессор — чтобы времена года вернулись на свои места, солдат — просто погреться у костра, а мачеха с дочкой — шубы, «хоть бы и на собачьем меху» . Старик начинает с последней просьбы и дает им шубы, они ругают друг друга, «лаются» , что не попросили собольих и превращаются в собак. Их запрягают в сани — королеве есть на чём ехать обратно во дворец. Солдат заходит погреться у костра братьев-месяцев — там он встречает падчерицу, во всём новом и с упряжкой прекрасных белоснежных коней. На собаках далеко не уедешь и солдат просит Королеву, чтобы та попросила падчерицу подвезти. Как только она не пробовала — и приказывать, и богатство сулила — падчерица отказывалась. Солдат объясняет надменной Королеве как нужно просить «по-доброму» . Наконец, та с радостью сажает всех в сани и дает каждому шубу. Все едут домой, оставив братьев-месяцев у новогоднего костра.