Помогите, дам 15 баллов, напишите сочинение от имени ремесленника или земледельца

Гость: Гость:

Я встал до восхода солнца,что бы успеть на поле,до предстоящей весеннией пашни, о великая Исида этот день начался так замечательно, и ни что не предвещало ничего плохого. Велький Ра был милостив кто всем нам и его лучам солнца не побил. несчално... земля была пушистой и мягкой...после недавнего разлива Нила, я позавтракал беседками и напился козьего молока, приготовленные моей женой. Запряк моего быка...как тут появились слуги царя и объявили об увеличениивзноса подателей.