помогите фотка 171 помогите буду должна

Алгебра
помогите фотка 171 помогите буду должна
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Гость:
Сочуствую,ппжажажсщмщлнпечмт
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