Помогите и объясните правильно ли будет 90.000м=900км ?

Математика
Помогите и объясните правильно ли будет 90.000м=900км ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км=1000м 90.000:1000=90км 90.000м не равно 900км
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