По какому принцыпу образованы ряды 1240 1353

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По какому принцыпу образованы ряды 1240 1353
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1240-Невская битва. Разгром шведских рыцаре.
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