Решите уравнения. А) 12*(50+х)=9600,б)1612-х=14*108
Математика
Решите уравнения. А) 12*(50+х)=9600,б)1612-х=14*108
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 12*(50+x)=9600 Раскрываем скобки: 600+12x=9600 Неизвестные переносим в левую сторону, известные в правую: 12x=9000 x=9000:12 x=750 Б) 1612-x=14*108 1612-x=1512 Переносим 1612 в правую сторону с противопожным знаком. -x=1512-1612 -x=-100 (Дабы убрать минус перед x, мы умножаем все уравнение на -1) Получаем: x=100 Все.
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