Из приведенного ниже предложения выпишите все словосочитания со связью управлен??е: саша почувствовал тогда смутно благодарность к земле

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Из приведенного ниже предложения выпишите все словосочитания со связью управлен??е: саша почувствовал тогда смутно благодарность к земле

Автор: Гость