Из приведенного ниже предложения выпишите все словосочитания со связью управлен??е: саша почувствовал тогда смутно благодарность к земле
Русский язык
Из приведенного ниже предложения выпишите все словосочитания со связью управлен??е: саша почувствовал тогда смутно благодарность к земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почувствовал благодарность(почувствовал-главное слово,благодарность-зависимое)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите десятичное разложение числа 210075 (двести десять тысяч семьдесят пять) Пожалуйстаааааа помогитееее!
Русский язык
География
Назовите районы с комфортными и экстремальными климатическими условиями. Как приспосабливается к ним человек?