Из приведенного ниже предложения выпишите все словосочитания со связью управлен??е: саша почувствовал тогда смутно благодарность к земле

Русский язык
Из приведенного ниже предложения выпишите все словосочитания со связью управлен??е: саша почувствовал тогда смутно благодарность к земле
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почувствовал благодарность(почувствовал-главное слово,благодарность-зависимое)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростите выражение: 12a^2*5а^3 b^7; -4m*0,25m^6; 3ab*(-17a^2 b) ^- степень(
Ответить
Математика
Запишите десятичное разложение числа 210075 (двести десять тысяч семьдесят пять) Пожалуйстаааааа помогитееее!
Ответить
Русский язык
Как разобрать слово песчаный как часть речи
Ответить
География
Назовите районы с комфортными и экстремальными климатическими условиями. Как приспосабливается к ним человек?
Ответить
Английский язык
Grammar. Complete the sentences with the correct forms of the verbs. 2. I (phone) Mike if he (not arrive) before 10 o'clock.
Ответить