Запишите десятичное разложение числа 210075 (двести десять тысяч семьдесят пять) Пожалуйстаааааа помогитееее!

Математика
Запишите десятичное разложение числа 210075 (двести десять тысяч семьдесят пять) Пожалуйстаааааа помогитееее!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если по разрядам,то 200000+10000+70+5
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