Запишите десятичное разложение числа 210075 (двести десять тысяч семьдесят пять) Пожалуйстаааааа помогитееее!

Математика

Запишите десятичное разложение числа 210075 (двести десять тысяч семьдесят пять) Пожалуйстаааааа помогитееее!

Автор: Гость