Упростите выражение: 12a^2*5а^3 b^7; -4m*0,25m^6; 3ab*(-17a^2 b) ^- степень(

Математика
Упростите выражение: 12a^2*5а^3 b^7; -4m*0,25m^6; 3ab*(-17a^2 b) ^- степень(
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Гость:
Вот, всё должно быть вроде бы понятно
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