Упростите выражение: 12a^2*5а^3 b^7; -4m*0,25m^6; 3ab*(-17a^2 b) ^- степень(
Математика
Упростите выражение: 12a^2*5а^3 b^7; -4m*0,25m^6; 3ab*(-17a^2 b) ^- степень(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, всё должно быть вроде бы понятно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите десятичное разложение числа 210075 (двести десять тысяч семьдесят пять) Пожалуйстаааааа помогитееее!
Русский язык
География
Назовите районы с комфортными и экстремальными климатическими условиями. Как приспосабливается к ним человек?
Английский язык
Grammar. Complete the sentences with the correct forms of the verbs. 2. I (phone) Mike if he (not arrive) before 10 o'clock.