На траве роса.Оля и Дима по тропе идут к речке. Вставь пропишенные буквы .В скопках напиши проверочные слова

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На траве роса.Оля и Дима по тропе идут к речке. Вставь пропишенные буквы .В скопках напиши проверочные слова

Автор: Гость