На траве роса.Оля и Дима по тропе идут к речке. Вставь пропишенные буквы .В скопках напиши проверочные слова
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На траве роса.Оля и Дима по тропе идут к речке. Вставь пропишенные буквы .В скопках напиши проверочные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На траве (травы) роса(росы). Оля и Дима по тропе (тропы) идут к речке.
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