Сила тяги тепловоза 2.4*10^5Н , мощность 3*10^3 кВт. За какое время поезд пойдет расстоян??е между двумя станциями 10.8км,двигаясь равномерно? помогите решить
Физика
Сила тяги тепловоза 2.4*10^5Н , мощность 3*10^3 кВт. За какое время поезд пойдет расстоян??е между двумя станциями 10.8км,двигаясь равномерно? помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано F=2.4*10^5 H N=3*10^6 Вт S=10.8*10^3 м t-? N=A/t A=F*S t=F*S/N t=2.4*10^5*10.8*10^3/3*10^6=8.64 с
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