Сила тяги тепловоза 2.4*10^5Н , мощность 3*10^3 кВт. За какое время поезд пойдет расстоян??е между двумя станциями 10.8км,двигаясь равномерно? помогите решить

Физика

Сила тяги тепловоза 2.4*10^5Н , мощность 3*10^3 кВт. За какое время поезд пойдет расстоян??е между двумя станциями 10.8км,двигаясь равномерно? помогите решить

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