Африка где расположен материк его размеры
Окружающий мир
Африка где расположен материк его размеры
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Гость:
Африка второй по площади континент после Евразии. Омывается Средиземным морем с севера, Красным морем с северо- востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока и юга. Площадь Африки составляет 29,2 млн км. А с островами около 30 млн км.
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