Африка где расположен материк его размеры

Гость: Гость:

Африка второй по площади континент после Евразии. Омывается Средиземным морем с севера, Красным морем с северо- востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока и юга. Площадь Африки составляет 29,2 млн км. А с островами около 30 млн км.