Заполни окошки Найди в одной группе лишнее сочетание слов подчеркни его Сиреневы?? куст ароматная ягода высокое дерево пушистые облака Теннисная в парке известная аллея

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Заполни окошки Найди в одной группе лишнее сочетание слов подчеркни его Сиреневы?? куст ароматная ягода высокое дерево пушистые облака Теннисная в парке известная аллея
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Гость:
Теннисная в парке, тк здесь указывается, где находится теннисная
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