СРОЧНО,ПОМОГИТЕ,ПРОШУ!!!НОМЕР 5!!!
Русский язык
СРОЧНО,ПОМОГИТЕ,ПРОШУ!!!НОМЕР 5!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могут быть обстоятельствами. (Как?)Опасно идти дальше. Он (как?)властно произнес одно слово и замолчало. Видно-сказуемое Было видно, что он плачет.
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