Помогите им. гудит, а не мотор летит а не птица жалит а не змея. летит чёрная орлица крылья распластала солнце красное застлала. разделите слова на три группы. слова--- названия предметов : мотор, птица слова---- названия призн...

Русский язык

Помогите им. гудит, а не мотор летит а не птица жалит а не змея. летит чёрная орлица крылья распластала солнце красное застлала. разделите слова на три группы. слова--- названия предметов : мотор, птица слова---- названия признаков предметов слова----названия действий предметов подчеркните существительные которые отвечают на вопрос кто?

Автор: Гость