Помогите им. гудит, а не мотор летит а не птица жалит а не змея. летит чёрная орлица крылья распластала солнце красное застлала. разделите слова на три группы. слова--- названия предметов : мотор, птица слова---- названия призн...
Русский язык
Помогите им. гудит, а не мотор летит а не птица жалит а не змея. летит чёрная орлица крылья распластала солнце красное застлала. разделите слова на три группы. слова--- названия предметов : мотор, птица слова---- названия признаков предметов слова----названия действий предметов подчеркните существительные которые отвечают на вопрос кто?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пчела 2) Туча а на счет остального-не понятны вопросы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 12см,а уголипри вершине - 120°.Найти высоту треугольника.
Русский язык
1. Обведи нужную букву. Подчеркни «третий лишний»: а) перет(и,е)рать, уд(и,е)рать, выж(и,е)чь; б) уб(и,е)рут, ум(и,е)рать, бл(и,е)стеть; в) пос...
Русский язык