Помогите!!! Изменяются ли периодически масса атома, общее количество електронов в атоме, число електронов на внешнем уровне с увеличением порядкового номера???

Химия

Помогите!!! Изменяются ли периодически масса атома, общее количество електронов в атоме, число електронов на внешнем уровне с увеличением порядкового номера???

Автор: Гость