Помогите!!! Изменяются ли периодически масса атома, общее количество електронов в атоме, число електронов на внешнем уровне с увеличением порядкового номера???

Химия
Помогите!!! Изменяются ли периодически масса атома, общее количество електронов в атоме, число електронов на внешнем уровне с увеличением порядкового номера???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса увеличивается,общее кол-во электронов тоже, а кол-во электронов на внешнем уровне зависит от номера группы,значит изменяется. 
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