Помогите!!! Изменяются ли периодически масса атома, общее количество електронов в атоме, число електронов на внешнем уровне с увеличением порядкового номера???
Химия
Помогите!!! Изменяются ли периодически масса атома, общее количество електронов в атоме, число електронов на внешнем уровне с увеличением порядкового номера???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса увеличивается,общее кол-во электронов тоже, а кол-во электронов на внешнем уровне зависит от номера группы,значит изменяется.
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