Сложные предложения на тему добра и милосердия.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)))))

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Сложные предложения на тему добра и милосердия.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня делать добро -не в моде. про это люди часто забывают и не хотят об этом размышлять. Нет милосердия,сострадания и сочувствия к слабым, обездоленным и больным людям, все суетятся, куда-то вечно бегут, торопятся, работают сразу в нескольких местах, не успевают есть,не успевают жить. Хочется, чтобы люди остановились на мгновение и задумались, зачем им все это, кто поможет их детям стать добрыми и внимательными людьми, кто научит детей помогать пожилым, страдающим , инвалидам, престарелым? Всем всего мало, жадность поселилась в сердцах людей, понимание исчезло, все стараются взять, а не отдать. Дарить что-то, просто так без повода уже на уровне фантастики и общество этого не примет и не одобрит. Мы должны стать мудрее и думать о будущем, о том, кем вырастут наши дети,  какими людьми мы являемся и снова учиться строить , а не разрушать, будь то отношения, здания,мосты. 
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