Помогите К социальным потребностям человека относится потребность а)отдыхе б)??бщении в) самосохранении г)продолжения рода

Обществознание
Помогите К социальным потребностям человека относится потребность а)отдыхе б)??бщении в) самосохранении г)продолжения рода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)Общение.........................
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