Прочитай текст. В таблицу выпиши через запятую соответствующие номера слов - имён существительных
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Прочитай текст. В таблицу выпиши через запятую соответствующие номера слов - имён существительных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полночь, манеж, циркач, дочь, плащ, мяч, скрипач, марш, молодежь, тишь.
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