В магазині було 384 пари взуття, з них чоловічого взуття 1/4, а жіночого - 1/3 від усіх п??р взуття, решта дитяче взуття. Скільки пар дитячого взуття було в магазинні
Математика
В магазині було 384 пари взуття, з них чоловічого взуття 1/4, а жіночого - 1/3 від усіх п??р взуття, решта дитяче взуття. Скільки пар дитячого взуття було в магазинні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
384 * 1/4 = 96 пар взуття чоловічого 384 * 1/3 = 128 пар взуття жіночого 384 - 96 - 128 = 160 пар дитячого Відповідь: 160 пар взуття
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