В магазині було 384 пари взуття, з них чоловічого взуття 1/4, а жіночого - 1/3 від усіх п??р взуття, решта дитяче взуття. Скільки пар дитячого взуття було в магазинні

Математика

В магазині було 384 пари взуття, з них чоловічого взуття 1/4, а жіночого - 1/3 від усіх п??р взуття, решта дитяче взуття. Скільки пар дитячого взуття було в магазинні

Автор: Гость