Для чего люди делают двойные овонные рамы

Гость: Гость:

Потому что, стекло обладает большой теплопроводностью. И если бы было только одна рама, то все тепло в доме уходило наружу. Двойные рамы сделаны, чтобы воздух, который между ними, не давал теплу выходить, т.к. воздух обладает малой теплопроводностью.