Для чего люди делают двойные овонные рамы
Окружающий мир
Для чего люди делают двойные овонные рамы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что, стекло обладает большой теплопроводностью. И если бы было только одна рама, то все тепло в доме уходило наружу. Двойные рамы сделаны, чтобы воздух, который между ними, не давал теплу выходить, т.к. воздух обладает малой теплопроводностью.
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