Определи склонение остальных слов. Образуй однокоренные существительные 1-го скл??нения. Ответ:__________________________

Русский язык
Определи склонение остальных слов. Образуй однокоренные существительные 1-го скл??нения. Ответ:__________________________
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Гость:
Брошь - брошка мышь - мышка морковь - морковка
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