1. Какая сила вызывает приливы и отливы в морях и океанах Земли? а) Сила давления в??ды на дно б) Сила тяготения в) Сила атмосферного давления 2. Как изменится сила притяжения между телами с увеличением расстояния между н...

Физика

1. Какая сила вызывает приливы и отливы в морях и океанах Земли? а) Сила давления в??ды на дно б) Сила тяготения в) Сила атмосферного давления 2. Как изменится сила притяжения между телами с увеличением расстояния между ними в 2 раза? а) Увеличится в 2 раза б) Уменьшится в 2 раза в) Увеличиться в 4 раза 3. Как измениться сила притяжения между телами с увеличением массы каждого из тел в 2 раза? а) Увеличится в 2 раза б) Уменьшится в 2 раза в) Увеличится в 4 раза

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