Перевести число из двоичной системы счисления в десятичную 110111

Информатика
Перевести число из двоичной системы счисления в десятичную 110111
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ сначала ставишь степени от нуля в цифры двоичный системы потом умножишь вот таким способом
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