Что делает вельможа???

Гость: Гость:

Вельможа для фараона был таким же подданным как и остальные жители Египта. Вельможи оказывали ему глубокое почтение, редко видели и старались всячески угодить. За заслуги вельможа мог получить почетную должность при дворе, а в случае проступка он мог лишиться усадьбы и убит.