Что делает вельможа???
История
Что делает вельможа???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вельможа для фараона был таким же подданным как и остальные жители Египта. Вельможи оказывали ему глубокое почтение, редко видели и старались всячески угодить. За заслуги вельможа мог получить почетную должность при дворе, а в случае проступка он мог лишиться усадьбы и убит.
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