Света отправила SMS-cообщения с новогодними поздравлениями своим 19 друзьям. Стоимо??ть одного SMS-сообщения 1 рубль 90 копеек. Перед отправкой сообщения на счету у Светы было 37 рублей. Сколько рублей останется у Светы после о...
Математика
Света отправила SMS-cообщения с новогодними поздравлениями своим 19 друзьям. Стоимо??ть одного SMS-сообщения 1 рубль 90 копеек. Перед отправкой сообщения на счету у Светы было 37 рублей. Сколько рублей останется у Светы после отправки всех сообщений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19×1,9 стоимость всех 19 смс 37- стоимость 19 смс= остаток рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1. Какая сила вызывает приливы и отливы в морях и океанах Земли? а) Сила давления в??ды на дно б) Сила тяготения в) Сила атмосферного давлен...
История
Окружающий мир