Света отправила SMS-cообщения с новогодними поздравлениями своим 19 друзьям. Стоимо??ть одного SMS-сообщения 1 рубль 90 копеек. Перед отправкой сообщения на счету у Светы было 37 рублей. Сколько рублей останется у Светы после о...

Математика
Света отправила SMS-cообщения с новогодними поздравлениями своим 19 друзьям. Стоимо??ть одного SMS-сообщения 1 рубль 90 копеек. Перед отправкой сообщения на счету у Светы было 37 рублей. Сколько рублей останется у Светы после отправки всех сообщений?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19×1,9 стоимость всех 19 смс 37- стоимость 19 смс= остаток рублей
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