Света отправила SMS-cообщения с новогодними поздравлениями своим 19 друзьям. Стоимо??ть одного SMS-сообщения 1 рубль 90 копеек. Перед отправкой сообщения на счету у Светы было 37 рублей. Сколько рублей останется у Светы после о...

Математика

Света отправила SMS-cообщения с новогодними поздравлениями своим 19 друзьям. Стоимо??ть одного SMS-сообщения 1 рубль 90 копеек. Перед отправкой сообщения на счету у Светы было 37 рублей. Сколько рублей останется у Светы после отправки всех сообщений?

Автор: Гость