Как сделать четвертый номер?
Математика
Как сделать четвертый номер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За первый месяц завод выполнил 3/8 заказа За второй 1/4 За первый и второй вместе: 1/4 + 3/8 = 2/8 + 3/8 = 5/8 В третий месяц осталось выполнить 1 - 5/8 = 3/8 заказа Ответ: 3/8
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