Определи склонение остальных слов. Образуй однокоренные существительные 1-го скл??нения

Русский язык
Определи склонение остальных слов. Образуй однокоренные существительные 1-го скл??нения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рука - 1 скл. ж.р. зал - 2 скл. м.р. цирк - 2 скл. м.р. он - 2 скл. м.р. рука - ручка, ручонка, ручной
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