Как издавна человек использовал воздух?
Окружающий мир
Как издавна человек использовал воздух?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например когда дул ветер, лопасти мельницы тратились и тем самым получали муку
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