Помогите пожалуйста Каждый человек как представитель человеческого рода... а) и??дивидуальность б) личность в) индивид г) гражданин
Обществознание
Помогите пожалуйста Каждый человек как представитель человеческого рода... а) и??дивидуальность б) личность в) индивид г) гражданин
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ на этот вопрос -индивид
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