Помогите Человек в отличие от животного способен: а) предварительно обдумывать ??вое поведение б) совершать привычные действия в) проявлять эмоции г) заботится о потомстве

Обществознание
Помогите Человек в отличие от животного способен: а) предварительно обдумывать ??вое поведение б) совершать привычные действия в) проявлять эмоции г) заботится о потомстве
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант а. Предварительно обдумывать своё поведение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Как узнать куда движутся тёплые и холодные потоки воздуха
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста пожалуйста
Ответить
Математика
50 БАЛЛОВ!!!!!!!!!Если работают обе трубы бассейн заполняется за 1час, а если только пе??вая труба-за 3часа. За какое время наполнит бассейн вторая...
Ответить
Математика
В первый день автомобилист ехал пять часов со скоростью 72 км/час, во второй день он проехал такое же расстояние за 4 часа. С какой скоростью ехал ...
Ответить
Окружающий мир
Для чего люди делают двойные овонные рамы
Ответить