Помогите Человек в отличие от животного способен: а) предварительно обдумывать ??вое поведение б) совершать привычные действия в) проявлять эмоции г) заботится о потомстве

Обществознание

Помогите Человек в отличие от животного способен: а) предварительно обдумывать ??вое поведение б) совершать привычные действия в) проявлять эмоции г) заботится о потомстве

Автор: Гость