Помогите Человек в отличие от животного способен: а) предварительно обдумывать ??вое поведение б) совершать привычные действия в) проявлять эмоции г) заботится о потомстве
Обществознание
Помогите Человек в отличие от животного способен: а) предварительно обдумывать ??вое поведение б) совершать привычные действия в) проявлять эмоции г) заботится о потомстве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант а. Предварительно обдумывать своё поведение.
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