Как узнать куда движутся тёплые и холодные потоки воздуха

Окружающий мир
Как узнать куда движутся тёплые и холодные потоки воздуха
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тёплые движутся вверх, холодные движутся вниз или к тёплым, если они на одном уровне. Определять ничего и не надо.
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