50 БАЛЛОВ!!!!!!!!!Если работают обе трубы бассейн заполняется за 1час, а если только пе??вая труба-за 3часа. За какое время наполнит бассейн вторая труба? Помоооогиииитеееее пожалуйста. Ща застрелюсь уже

Математика

50 БАЛЛОВ!!!!!!!!!Если работают обе трубы бассейн заполняется за 1час, а если только пе??вая труба-за 3часа. За какое время наполнит бассейн вторая труба? Помоооогиииитеееее пожалуйста. Ща застрелюсь уже

Автор: Гость