50 БАЛЛОВ!!!!!!!!!Если работают обе трубы бассейн заполняется за 1час, а если только пе??вая труба-за 3часа. За какое время наполнит бассейн вторая труба? Помоооогиииитеееее пожалуйста. Ща застрелюсь уже

Математика
50 БАЛЛОВ!!!!!!!!!Если работают обе трубы бассейн заполняется за 1час, а если только пе??вая труба-за 3часа. За какое время наполнит бассейн вторая труба? Помоооогиииитеееее пожалуйста. Ща застрелюсь уже
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - весь бассейн 1/3 бассейна заполняет первая труба за 1 час 1-1/3=2/3 бассейна заполняет вторая труба за 1 час 1:2/3=3/2=1 1/2 (часа) (1,5 часа) Ответ: вторая труба заполнит бассейн за 1 1/2 часа (1 час 30 мин)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый день автомобилист ехал пять часов со скоростью 72 км/час, во второй день он проехал такое же расстояние за 4 часа. С какой скоростью ехал ...
Ответить
Окружающий мир
Для чего люди делают двойные овонные рамы
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста Каждый человек как представитель человеческого рода... а) и??дивидуальность б) личность в) индивид г) гражданин
Ответить
Русский язык
Определи склонение остальных слов. Образуй однокоренные существительные 1-го скл??нения
Ответить
Окружающий мир
Как издавна человек использовал воздух?
Ответить