50 БАЛЛОВ!!!!!!!!!Если работают обе трубы бассейн заполняется за 1час, а если только пе??вая труба-за 3часа. За какое время наполнит бассейн вторая труба? Помоооогиииитеееее пожалуйста. Ща застрелюсь уже
Математика
50 БАЛЛОВ!!!!!!!!!Если работают обе трубы бассейн заполняется за 1час, а если только пе??вая труба-за 3часа. За какое время наполнит бассейн вторая труба? Помоооогиииитеееее пожалуйста. Ща застрелюсь уже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - весь бассейн 1/3 бассейна заполняет первая труба за 1 час 1-1/3=2/3 бассейна заполняет вторая труба за 1 час 1:2/3=3/2=1 1/2 (часа) (1,5 часа) Ответ: вторая труба заполнит бассейн за 1 1/2 часа (1 час 30 мин)
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